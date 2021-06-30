Putin hangi aşıyı olduğunu açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı programda hangi aşıyı olduğunu açıkladı.
30 Haziran 2021, Çarşamba 13:30 Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Direkt Hat programında halkın yönelttiği soruları yanıtlıyor. Putin programda hangi aşıyı yaptırdığını ve son durumunu da açıkladı. İki dozdan sonra da hiçbir yan etki oluşmadığını belirten Putin, antikor seviyesinin de yüksek çıktığını ifade etti.
Aşı olduğu anların neden yayınlanmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Putin "Umarım halkımız, aşı oldum dediysem, bunun öyle olduğunu anlamıştır. Bu seviyedeki insanlar küçük hileler yapmaz" dedi.