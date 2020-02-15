Putin: İktidarım sürecesince eşcinsel evliliği yasalaşmayacak

Rusya Anayasası’nda planlanan değişikliklerle ilgili çalışmalar yürüten komisyon toplantısında konuşan Putin, görevde olduğu sürece ülkesinde eşcinsel evliliğin yasalaşmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Putin, “Bunu daha önce de söyledim, yine söylüyorum, ben devlet başkanı olduğum sürece bu gerçekleşmeyecek, bir ailede ebeveyn 1, ebeveyn 2 olmaz, anne ve baba olur” dedi. Putin, sözlerini "Bizde sadece anne ve baba olacak" söyleriyle sürdürdü. Ortodoks Kilisesi'ne bağlı bir duruş sergileyen Putin, iktidarda bulunduğu 20 yıldır LGBTİ+ bireylere olan mesafesi ve eşcinsel evliliğe olan tepkisiyle biliniyor. Putin, ülkesini batının liberal değerlerinden uzak tutmayı amaçlıyor.

Eşcinsellere olan yaklaşımı mizah aracı oldu

Putin'i eşcinsel olarak gösteren başka fotoğraflar son birkaç yıl içinde internette sıkça paylaşıldı. Fotoğraflardan birinde, Putin ve 2015'te transseksüllerin araba kullanmasını yasaklayan Başbakan Dimitri Medvedev, eşcinsel bir çift olarak yansıtılıyor. Putin'i eşcinsel palyaço olarak gösteren fotoğraf, Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yasaklı içerik listesine alınmıştı.