Putin: Rusya 'Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilmek için hazır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, son olarak 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından yenilenen ve 2021 yılında sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan (START) çekilmek için hazır olduğunu duyurdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.
Rus lider Putin, Rusya'nın Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan (START) çekilebileceğini ve bu duruma hazır olduğunu söyledi.
Rusya ile ABD arasında nükleer silahların sınırlandırılmasına yönelik yapılan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın sonuncusu 2010’da imzalanmıştı.