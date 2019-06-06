Putin: Rusya 'Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilmek için hazır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, son olarak 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından yenilenen ve 2021 yılında sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan (START) çekilmek için hazır olduğunu duyurdu