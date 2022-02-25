Putin ve Lavrov için yaptırım kararları peş peşe geliyor

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi, Ukrayna krizi ve Rusya yaptırımları gündemiyle Brüksel’de toplandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un resmen yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi ve ardından yaşanan süreci yorumlayan Borrell, "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sürüyor. Ukrayna kahramanca savunuyor. Ukraynalılara gerçek özgürlük savaşçıları diyebiliriz. Masumların hayatları tehlikededir. Bu durumun vehametini anlamalıyız.

Müdahale edenlere karşı kullanma tehdidinde bulunulan nükleer silahlara sahip büyük bir askeri güç tarafından bir komşu ülkenin işgali söz konusu"dedi. AB Dışişleri Bakanlarının bugün yaptırımların detaylarını görüştüğünü kaydeden Borrell, "AB Dışişleri Bakanlarının aldığı kararla Putin ve Lavrov da yaptırım uygulanacaklar listesine alınmıştır" dedi.

"Rus halkını hedef almıyoruz"

AB’nin aldığı yaptırım kararlarının Rus halkına karşı olmadığını bildiren Borrell, "Rus halkını hedef almıyoruz. Birçok Rus vatandaşı savaşa karşı. Rusya’da savaş karşıtı gösteriler yaptılar. Putin Rus halkı değildir. Rusya yaptıklarını uluslararası açıdan tekrar gözden geçirmelidir.

Birleşmiş Milletler’den (BM) Rusya’yı cezalandırması için talepte bulunacağız. Ortak çalıştığımız ülkelere karşı da Putin’in saldırgan tavrı görüldü. Bu durum uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektirir. BM Genel Kurulu kapsamında yapılacak bir oylamada kimlerin karşı durduğunu göreceğiz" diye konuştu.

Rusya’nın uluslararası toluma saygı göstermediğini söyleyen Josep Borrell, "Putin bir komşusuna karşı savaş açtı ki bu sırada BM’de bir toplantı sürüyordu. Bu durum gösterdikleri saygı ve uluslararası düzene bağlılığı göstermiştir. Rusya uluslararası toplumdan atılmıyor ama uluslararası organizasyonlardan dışlanmaya başladı. Biz Ukrayna’yı sonuna kadar destekliyoruz. Bu duruma dair görüş birliğimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kaos çevre ülkeleri de olumsuz etkiliyor"

Rusya’nın başlattığı harekatın bölge ve çevre ülkeleri için de kaosa neden olduğunu belirten Borrell, "Rusya Zelenskiy’i nazilik ve soykırım yapmakla suçladı. Bu Rusya için bir yargısal sonuç getirmelidir. Ayrıca bu kaosun komşu ülkeleri olumsuz etkilediğini görüyoruz. Örneğin Bosna Hersek gibi ülkelerin istikrara ihtiyacı var. Biz istikrarı destekliyoruz. AB olarak Bosna Hersek’e 500 asker göndermeye karar verdik. Önümüzdeki günlerde bu gerçekleşecektir" dedi.

Borrell, bir gazetecinin Putin ve Lavrov’a karşı yaptırım kararına ilişkin "Putin ve Lavrov’un Avrupa’da parası var mı yoksa bu karar sembolik midir?" sorusuna "Bu kişilerin özelleri benim işim değil. Buna vakıf olacak bir durumda değilim" yanıtını verdi.

KANADA'DAN YAPTIRIM

Rusya lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'a yaptırım uygulayan ülkeler arasına Kanada'da katıldı. Başbakan Justin Trudeau, Ukrayna işgali nedeniyle Putin ve Lavron'un yaptırım listesine alındığını açıkladı. Trudeau, ayrıca Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına da destek verdiğini ifade etti.

İHA