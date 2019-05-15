Putin ve Pompeo arasında kritik görüşme gerçekleşti

Putin’in Soçi’de Boçarov Ruçey yazlık ikametinde gerçekleştirdiği kabul 1,5 saat sürdü. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov görüşme ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uşakov, Rusya ve ABD’nin ilişkileri düzeltmeye ve yeniden aşamalı olarak iletişim kanallarını kurmaya başlamasından yana olduğunu aktardı.

ABD’nin Rusya karşıtı yaptırımlarına görüşmede değinildiğini belirten Uşakov, hem Rusya’ya yaptırım uygulanıp hem de aynı anda Rusya’dan Amerikalılar için faydalı olacak bir şey yapmasını istemenin mümkün olmadığını ifade etti.

ABD Özel Yetkili Savcısı Robert Mueller’in raporunun Rusya’yı ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlamanın yersiz olduğunu gösterdiğini kaydeden Uşakov, bu hususta ABD yönetimi ile ciddi bir diyalog kurma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Putin ve Pompeo’nun nükleer silahların azaltılması anlaşması New Start ile ilgili durumu da ele aldıklarını söyleyen Uşakov, görüşme esnasında Putin'in ABD’nin İran Nükleer Anlaşmasından çıkması konusunda Rusya’nın hayal kırıklığına uğradığını söylediğini kaydetti.

Uşakov, Putin’in Pompeo ile Suriye, Afganistan, İran, Libya, Kuzey Kore ve Venezuela’daki durumu da ele aldığını bildirdi.

Uşakov, “Putin Afganistan meselesinin çözümünün çok zor olduğunu, sürecin zor ilerlediğini, Taliban’ın gücünü artırdığını belirtti. Yani, bizim burada aktif olarak iş birliği yapmamız ve bu ülkede güç dengesi kurmamız gereklidir.” ifadelerini kullandı.

S-400 anlaşması

Türkiye’nin S-400 hava savunma füze sistemi satın alması ile ilgili konuya ilişkin de değerlendirmede bulunan Uşakov, “Amerikalıların (S-400 sözleşmesinin iptali yönünde Türkiye’ye) ısrarını biliyoruz. Bana göre, birkaç ay önce üzerinde anlaşmaya varılan sözleşmenin hayata geçirilmesi hızla devam ediyor. Şimdilik hiç bir başarısızlık yok.” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin'in hazır bulunduğu görüşmeye ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Reeker ve ABD'nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman da katıldı.

AA