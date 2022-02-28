Posta.com.tr / Dün akşam saatlerinde, 400’den fazla Rus paralı asker Afrika’dan Ukrayna’ya Başkan Zelenskiy’e suikast düzenlemek için yola çıktığı açıklanmıştı. Wagner adlı paralı asker grubunun Zelenskiy ve 23 diğer kabine üyesini öldürmesi için Vladimir Putin tarafından görevlendirildi. Times gazetesine göre, paralı asker grubu Putin’e yakınlığı ile bilinen oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetiliyor ve 5 hafta önce suikast görevi ile görevlendirildi. Yüksek eğitimli askerlerin harekete geçmek için Kremlin’den yeşil ışık beklediği belirtiliyor. Suikast listesinde Zelenskiy ve tüm diğer kabine üyelerinin yanı sıra Kiev Valisi Vitali Klitschko ve kardeşi Wladimir de yer alıyor. Boks şampiyonu iki kardeş direnişte ikon haline gelmişti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ancak yapılan tüm bu planlar, Ukrayna hükümetinin eline geçmesinin ardından sekteye uğradı. Hükümet sokakları Rus sabotajcılardan temizleyebilmek için Kiev’de 36 saatlik sert bir sokağa çıkma yasağı ilan etti. Vatandaşlar, dışarıda görüldükleri takdirde ‘düşman’ olarak algılanacakları konusunda uyarıldı.

Wagner

Wagner ekibinin aktiviteleri hakkında konuşan bir kaynak, Ocak ayında 2 bin ila 4 bin paralı askerin farklı görevler için Ukrayna’ya gittiğini söyledi. Bazıları ayrılıkçı bölge Donetsk ve Luhansk’a yardım için, 400 kadarı ise Zelenskiy’e suikast düzenlemek için Belarus’tan ülkeye girdi. Paralı askerlerin Zelenskiy ve kabinesinin nerede olduğunu anlamak için telefonlarını takip ettiği belirtildi.

BARIŞ GÖRÜŞMESİNDE SUİKAST

Başka bir kaynak ise Putin’in Zelenskiy’le yapacağı barış görüşmesi sırasında Zelenskiy’e suikast düzenleneceğini öne sürdü. Ancak Putin’in anlaşmaya varmak gibi bir niyeti olmadığı belirtildi.

BİR NUMARALI HEDEF

Zelenskiy, halka seslendiği konuşmasında kendisinin bir numaralı hedef, ailesinin ise iki numaralı hedef olduğunu belirtmiş, ülkeden kaçmayı reddetmişti.

Wagner, Suriye de dahil olmak üzere Afrika ve Orta Doğu'da gizli operasyonlar yürüten bir özel asker timi. Tespit edilmeleri zor olduğu için operasyonlarda son derece etkililer.







