Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ‘Ülkemizin güvenliği için uluslararası yasal garantiler geliştirmek adına ABD ve NATO ile derhal müzakerelere başlama gereğini yinelediği’ belirtildi.

Rus lider ayrıca, Ukrayna da dahil olmak üzere komşu ülkelerde silahlar konuşlandırılmasının ve NATO’nun ‘Rusya’ya doğru genişlemesinin’ sona ermesi gerektiğini vurguladı.