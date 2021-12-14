Dünya Putin'den 'acil görüşme' talebi!

Putin'den 'acil görüşme' talebi!

Dünya

Putin'den 'acil görüşme' talebi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinisto'ya, Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle ABD ve NATO ile güvenlik garantileri konusunda ‘derhal’ görüşmeler yapmak istediğini iletti.

14 Aralık 2021, Salı 17:05 Son Güncelleme:
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ‘Ülkemizin güvenliği için uluslararası yasal garantiler geliştirmek adına ABD ve NATO ile derhal müzakerelere başlama gereğini yinelediği’ belirtildi.

Rus lider ayrıca, Ukrayna da dahil olmak üzere komşu ülkelerde silahlar konuşlandırılmasının ve NATO’nun ‘Rusya’ya doğru genişlemesinin’ sona ermesi gerektiğini vurguladı.

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