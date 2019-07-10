Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında ülkedeki geniş ailelere geleneksel olarak verilen ‘Ebeveynlik Ödülü’nü kazanan 9 çocuklu Syropyatov ailesi ile Yekaterinburg’da bir araya geldi.

Maxim ve Lilya isimli ebeveynler ve onların 9 çocuğu ile çay içen Putin, çocuklarla da yakından ilgilendi. Özelikle Putin’in görüşme sırasında ailenin en küçük üyesine kek yedirmeye çalıştığı anlar ise gülümsetti.

İşte o anlar:

İHA