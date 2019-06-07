Putin, son haftalarda ABD hükümeti ve ABD merkezli teknoloji şirketlerinin hedefi haline gelen Çinli telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei için, "Huawei'yi küresel pazarın dışına atma çabaları var. Bazıları bunu teknolojik savaş olarak adlandırıyor" dedi.

Küresel ekonomiye ilişkin mesajlar veren Putin, mevcut küresel ekonomi ilişkileri modelinin kriz yaşadığını söyledi.

ABD'nin yetki sınırını küresel çapta yaygınlaştırmaya çalıştığını belirten Putin, ABD dolarının rolünün tekrar düşünülmesi gerektiğini ve ABD dolarına olan küresel güvenin zayıfladığını kaydetti.

28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan G20 Zirvesi'nde küresel ekonomik sorunların çözümünün de masaya yatırılması gerektiğini vurgulayan Rus lider, ABD'nin diğerleri üzerindeki baskısını zorla kabul ettirme çabasının sonu gelmeyen anlaşmazlıklara ve savaşlara davetiye çıkardığını ve bunun kuralları olmayan bir savaş olduğunu vurguladı.