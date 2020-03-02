Putin'den İdlib ve Türkiye açıklaması: Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok
İdlib'de yaşanılanlar sonrası gözlerin çevrildiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
02 Mart 2020, Pazartesi 09:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaş söylenitlerine son noktayı koydu.
Putin, Rusya’nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalleş saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarmıştı. Erdoğan, "Putin'e çekilin aradan, bizi Esed rejimi ile baş başa bırakın. Sen üs kuruyorsan kur, ama bu duruma karışma" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan, Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek.
ABD'den Türkiye'ye kritik İdlib ziyareti
Öte yandan, ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu gece Ankara'ya gelecek.