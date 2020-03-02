Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaş söylenitlerine son noktayı koydu.

Putin, Rusya’nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalleş saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarmıştı. Erdoğan, "Putin'e çekilin aradan, bizi Esed rejimi ile baş başa bırakın. Sen üs kuruyorsan kur, ama bu duruma karışma" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek.

ABD'den Türkiye'ye kritik İdlib ziyareti

Öte yandan, ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu gece Ankara'ya gelecek.







