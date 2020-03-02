Dünya Putin'den İdlib ve Türkiye açıklaması: Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok

Putin'den İdlib ve Türkiye açıklaması: Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok

Dünya

Putin'den İdlib ve Türkiye açıklaması: Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok

İdlib'de yaşanılanlar sonrası gözlerin çevrildiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

02 Mart 2020, Pazartesi 09:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaş söylenitlerine son noktayı koydu.

Putin, Rusya’nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalleş saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarmıştı. Erdoğan, "Putin'e çekilin aradan, bizi Esed rejimi ile baş başa bırakın. Sen üs kuruyorsan kur, ama bu duruma karışma" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek.

ABD'den Türkiye'ye kritik İdlib ziyareti

Öte yandan, ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu gece Ankara'ya gelecek.

İlgili Haberler
Erdoğan'ı kızdıran soru: Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?Ağrı'da Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı! Yaralılar var



Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Bizi kim vurdu?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Şekibe Çelenk, Muzaffer Erdost: Bir tarih gidiyor
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Vurulan rejim uçağının ardından telsiz konuşmaları