Rusya lideri Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Libya konusunda da açıklama yapan Putin "Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek" dedi.

Trump'ın azledilmesi

Vladimir Putin öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde azledilmesi ve dosyanın Senato'ya taşınmasını değerlendirdi. Senato'nun Trump'ı görevden alacağını sanmadığını belirten Rus lidere göre, Trump'ın azil süreci tamamen yapay gerekçelere dayanıyor.

Putin azil süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, " Tüm bu süreç, seçimi kaybeden Demokratların giriştiği iç kavganın neticesi.Trump'ı ilk başta Rusya'yla işbirliği yapmakla suçlamışlardı, şimdi de Ukrayna'ya baskı yapmakla itham ediyorlar. ABD Temsilciler Meclisi'nin görevden azlini onaylamış olmasının Trump'ın başkanlığının sonu olduğundan emin değilim." dedi.



