Dünya Putin'den önümüzdeki hafta halka aşı uygulanması talimatı

Putin'den önümüzdeki hafta halka aşı uygulanması talimatı

Dünya

Putin'den önümüzdeki hafta halka aşı uygulanması talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki haftadan itibaren halka corona virüs (covid-19) aşısının uygulanması için talimat verdi.

02 Aralık 2020, Çarşamba 20:09 Son Güncelleme:
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan pandemi hastanelerinin açılışına telekonferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli bir talimat verdi. Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı corona virüs aşısı hakkında konuşan Putin, “Şu anda ülkede halihazırda 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı. Bu bize toplu olmasa da büyük ölçekli bir aşılama fırsatı veriyor” dedi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya hitaben konuşan Putin, “Bu hedefe ulaştığınızı düşünüyorsanız önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı aşılama çalışmalarına başlamanızı rica ederim” dedi.

Ölü sayısı 41 bin 532'ye ulaştı

Putin ayrıca, aşının en büyük risk grubundaki kitle olan öğretmenler ve doktorlara uygulanmasını istedi. Putin’in konuşmasından sonra söz alan Golikova ise bu talimatı yerine getirmek için hazır olduklarını ifade etti.

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 345 yeni corona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 347 bin 401'e yükseldi. Son 24 saatte 589 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 41 bin 532'ye ulaştı.


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