Dünya Putin'den son dakika açıklaması: Bizi bu adımları atmaya zorladılar

Putin'den son dakika açıklaması: Bizi bu adımları atmaya zorladılar

Dünya

Putin'den son dakika açıklaması: Bizi bu adımları atmaya zorladılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dakika açıklamalarında bulundu. Putin, ''Bizi bu adımları atmaya zorladılar. Bize ekonomik yaptırımları uyguladılar" dedi.

24 Şubat 2022, Perşembe 19:42 Son Güncelleme:
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Rus iş adamları ile toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, “Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" dedi.

Rus güçlerinin Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Rusya’ya batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırım konularına da değinilen toplantıda, Rusya’nın dünyadaki ekonomik sistemin dışında tutulmaya çalışıldığını açıkladı. Putin, “Biz burada sisteme zarar vermek istemiyoruz. Çünkü bizde sistemin bir parçasıyız. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin dışına atmamalı” dedi.

Batılıların Rusya’ya karşı aldığı yaptırım kararlarını eleştiren Putin, “Bir takım kısıtlamalar olacaktır, bizim de hükümet açısından bir kontrolümüz olması gerekiyor. Ancak bunu mesafe ile yapabileceğimizi düşünüyoruz. Buradaki jeopolitik riskleri ön görmemiz mümkün değil. Haklısınız, istikrar talep ediyorsunuz. İrtibat halinde kalmalıyız" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna düzenlediği operasyonu savunan Putin, bu konuda sorumluluğu yine batılı ülkelere bırakarak, “Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" dedi.

MOSKOVA (İHA)

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