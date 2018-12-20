ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den çekildiklerini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin de bir açıklama yaparak, "ABD'in Suriye'den çekildiğine yönelik henüz bir emare görmedik. Trump ile aynı fikirdeyim, DEAŞ yenildi ama DEAŞ'ın yeniden bir araya gelme ihtimali var" dedi.

İşte Putin'in açıklamalarından satır başları:

NÜKLEER SAVAŞ TEHLİKESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kitle imha silahlarına sınırlama getirilmezse küresel nükleer savaşın kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

KERÇ BOĞAZI GERİLİMİ

Kerç Boğazı'nda Ukrayna ile yaşanan gerginliğe de değinen Putin, Ukrayna'nın amacının seçimler öncesi tansiyonu yükseltmek olduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun seçimler öncesinde oyunu artırmak amacıyla Ukraynalı askerleri Kerç Boğazı'na gönderdiğini ifade etti.

ABD'DE TUTUKLANAN RUS VATANDAŞI

Putin, ABD'de ajan olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve ajan olduğunu itiraf eden Rusya vatandaşı Maria Butina için, bu ifadesini zorla verdiğini belirtti.

RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIMLAR

Putin, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını ülkenin gelişme sürecini baltalamak olarak yorumladı ve Rusya ekonomisinin yaptırımlara alıştığını söyledi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Vladimir Putin, dünya kamuoyunun Skripal'in zehirlenmesi ve Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi vakalarına çok farklı tepkiler verdiğini ve Skripal vakasının Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara bahane olarak kullanıldığını belirtti ve bu durumu Rus Fobisi olarak niteledi.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

Genel olarak ABD Başkanı ile aynı fikirdeyim. Teröristlere Suriye'de çok büyük darbeler vurduk. Terör örgütlerinin Afganistan ve benzer ülkelere de sızması söz konusu. Bu da Rusya, ABD ve Orta Asya ülkeleri için tehdit oluşturuyor. Trump bu konuda haklı diyebilirim.

Tam olarak ne anlama geldiğinden emin değilim. ABD Afganistan'dan da çekileceğini söyledi ama ABD 17 yıldır Afganistan'da. ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair emare yok. ABD askerlerinin bölgede hiçbir meşruiyeti yok.