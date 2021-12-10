Rus yanlısı, Moskova destekli ayrılıkçı silahlı gruplar, 2014'ten bu yana Ukrayna'nın doğu sınırında Ukrayna ordusuna karşı savaşıyor.

Son dönemde Rusya'nın bölgeye on binlerce asker konuşlandırdığına dair haberler üzerine bölgede gerilim yeniden tırmandı. Rusya ise "Ukrayna'yı işgal edeceğine" dair iddiaları reddediyor.

Çatışmalarda Ukrayna'ya en büyük destek Avrupa ülkeleri ve ABD'den geliyor. ABD Başkanı Joe Biden, salı günü Putin'le yaptığı video konferans görüşmesinde, Rusya'nın "saldırganlığa son vermemesi halinde ciddi ekonomik sonuçları olacağını" söylemişti.









Putin ise NATO'nun sınırlarının doğuya doğru daha fazla genişlememesi konusunda garanti istedi; Ukrayna'nın bölgeye gönderilen NATO silahlarıyla provokasyon yaptığını savundu.

SOYKIRIM BENZETMESİ

Perşembe günü konuyla ilgili bir açıklama yapan Putin, Ukrayna'nın doğusunda gerilimin hakim olduğu Donbas bölgesinde Rusça konuşan çok sayıda kişinin yaşadığını; bu kişilere karşı ayrımcılık yapıldığını savundu.

'Rusofobi' yani 'Rus düşmanlığı' ifadesini kullanan Putin, bunun soykırıma giden yolda ilk adım olduğu uyarısında bulundu:

"Donbas'ta ne olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Kesinlikle bir soykırım gibi görünüyor."