Putin'e bir şok da tekvandoda: Siyah kuşak derecesi iptal edildi
Uluslararası Tekvando Federasyonu, Rusya lideri Vladimir Putin'in siyah kuşak derecesini iptal ettiğini duyurdu. Putin, 2013 yılında tekvandoda 9. derece onursal siyah kuşak sahibi olmuştu. Rus lider geçtiğimiz günlerde Judo Federasyonu başkanlığını da kaybetmişti.
01 Mart 2022, Salı 14:41 Son Güncelleme:
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Uluslararası Tekvando (Taekwondo) Federasyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası Vladimir Putin'in siyah kuşak derecesini iptal etti.
2013 yılında federasyon tarafından Putin'e verilen "9. derece onursal siyah kuşak" derecesi, Rus liderin dünya barışını hiçe saydığı gerekçesiyle elinden alındı.
Federasyon, tekvando ustalarının benimsediği "dünya barışı, saygı, hoşgörü" gibi kavramlara zıt davranan herkese aynı yaklaşımı uyguladıklarını açıkladı.
Açıklamada, "Dünya Taekwondo Federasyonu, organizasyonumuzun 'Barış Zaferden Daha Değerlidir' vizyonuna; saygı ve hoşgörü değerlerine aykırı olan Ukrayna'daki masum hayatlara yapılan acımasız saldırıları şiddetle kınıyor. Bu savaşın barışçıl şekilde bir an önce sona ermesini umuyoruz" denildi.
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