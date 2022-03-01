Uluslararası Tekvando (Taekwondo) Federasyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası Vladimir Putin'in siyah kuşak derecesini iptal etti.

2013 yılında federasyon tarafından Putin'e verilen "9. derece onursal siyah kuşak" derecesi, Rus liderin dünya barışını hiçe saydığı gerekçesiyle elinden alındı.

Federasyon, tekvando ustalarının benimsediği "dünya barışı, saygı, hoşgörü" gibi kavramlara zıt davranan herkese aynı yaklaşımı uyguladıklarını açıkladı.

Açıklamada, "Dünya Taekwondo Federasyonu, organizasyonumuzun 'Barış Zaferden Daha Değerlidir' vizyonuna; saygı ve hoşgörü değerlerine aykırı olan Ukrayna'daki masum hayatlara yapılan acımasız saldırıları şiddetle kınıyor. Bu savaşın barışçıl şekilde bir an önce sona ermesini umuyoruz" denildi.