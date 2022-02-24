Dünya Putin'i kızdıracak sözler: Yalan söyledi

Putin'i kızdıracak sözler: Yalan söyledi

Dünya

Putin'i kızdıracak sözler: Yalan söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle suçlayarak, "Bir hafta önce ‘A’ dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir” dedi.

24 Şubat 2022, Perşembe 01:06 Son Güncelleme:
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle suçlayarak, "Bir hafta önce ‘A’ dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir” ifadelerini kullanarak, “Demokratik, egemen ve özgür bir Ukrayna için doğacak ekonomik sonuçları kabul ediyoruz” dedi. Baerbock, “Putin, Minsk anlaşmasını parçaladığına göre, Rusya krizinden sonra dünya farklı olacak. Uluslararası toplum, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kabul etmeyecektir“ ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, çatışmanın her iki taraftaki siviller için sonuçlarına kayıtsız kalmakla suçlayan Baerbock, "Onların dramatik durumuna gözlerimizi kapatamayız" dedi.

Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile olan ihtilafta daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu dile getiren Baerbock, saldırılara rağmen iletişim kanallarını da kapatmamaya çalıştıklarını aktardı. "En kötü krizde bile diyalog için pencereyi açık tutmalısınız" diyen Baerbock, "Savaşı önlemek istiyoruz. Gerginlik adımlarını geri çekmek artık Rusya'nın elinde“ dedi.

KÖLN (İHA)

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