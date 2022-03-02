Posta.com.tr / Rusya lideri Vladimir Putin’in balmumu heykeli, Ukrayna işgali nedeniyle depoya kaldırıldı. Paris’teki Grevin Müzesi çalışanları, Putin’in son derece gerçekçi heykelini sergiden çıkardı. Ukrayna’yı işgal eden Rus lidere tüm dünyadan kınamalar sürerken gelen bilgilerde 5710 Rus askerinin ve 100’den fazla Ukraynalı sivilin öldüğü belirtiliyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın işgalinin ilk 5 gününde Rusya’nın kaybının 5 bin olduğunu açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sert müdahaleleri, Ukraynalıların ülkesini korumak için savaşmasına neden oldu.

Ukrayna Parlamentosu ve Litvanya Savunma Bakanı Pabriks, Belarus askerlerinin Ukrayna sınırını geçtiğini duyurmuştu.

PUTİN'İN GÜNAHLARI

Putin'in eylemleri, Batı'da büyük yankı uyandırıyor. Bunlar arasında zehirleme ve suikastler de var.

İngiltere'de iki eski Rus gizli istihbarat servisi ajanı hedef alındı. 2006'da Alexander Litvinenko, 2018'de Sergei Skripal zehirlendi. Kremlin iki olayla da ilgisi olmadığını öne sürdü.

Putin'in en önemli siyasi rakibi olan Aleksey Navalni de bir uçaktayken zehirlendi. Navalni Almanya'da gördüğü tedavi sayesinde kurtarıldı.

Anna Politkovskaya gibi muhalif gazeteciler de zehirlendi. Saldırıyı atlatan Politkovskaya daha sonra silahla vurularak öldürüldü. Ülkede muhalif sesler kısıldı.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddialar ciddi kanıtlara dayanıyor.

Kırım'ın yasadışı olarak ilhak edilmesi tüm dünyada büyük tepki çekti ve tanınmadı.

Donbas'taki Rusya yanlılarına silah ve mühimmat gönderildi. Ayrılıkçılar yolcu uçağı düşürdü.



