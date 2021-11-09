Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Glasgow’daki iklim zirvesine katılmadı. Ancak iklim krizine karşı başlatılan bir uygulama ile bu konuda farklı bir yol izlediğini gösterdi. Rusya’ya bağlı Sibirya’nın 4 bin 500 nüfuslu Pevek kasabasında, nükleer enerji kullanılıyor. Bu uygulama, yüzen bir ‘minyatür nükleer santral’ aracılığıyla yapılıyor. Akademik Lomonosov isimli santralde üretilen nükleer enerji, borularla kasaba halkının evlerine ulaştırılıyor. Santralin soğutma kulelerinden buhar olarak atılan ısı, kullanıma sokuluyor.

'FAYDA MI FELAKET Mİ?'

Kömür, petrol gibi fosil yakıtların kullanımını azaltmak hedefleniyor. Kasabalılar, bir süredir evlerinde nükleer enerjiyle ısıtılan su kullanıyor. Bilim insanları ikiye bölündü. Bazı uzmanlar bunun iklim krizine karşı etkili bir yol olabileceğini savunuyor. ABD’li nükleer bilimci Profesör Jacopo Buongiorno, “Bu çok heyecan verici, yeni bir yaklaşım. Bu sayede seraları da ısıtabiliriz. Küçük reaktörleri endüstriyel amaçla da kullanabiliriz” diyor. Bazıları ise radyasyon sızıntısı veya patlama riskinin faydadan çok felakete yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Greenpeace çevre örgütü, bu sistemi “Yüzen Çernobil” olarak tanımlıyor.