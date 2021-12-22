Sık sık yeni silahlarını tanıtan Rus ordusu, St. Petersburg'dan gelen bir yangın haberiyle sarsıldı. St. Petersburg'da başlayan yangın, Kremlin'in deniz modernizasyonunda büyük bir gerilemeye neden oldu.





HİPERSONİK FÜZELERİ TAŞIYACAKTI

Görüntüler, Vladimir Putin'in öldürücü Mach-9 hipersonik füzelerini taşıması amaçlanan 400 milyon dolarlık hayalet gemide, 300 milyon dolarlık yıkıcı bir yangın hasarı olduğunu gösterdi.

Yapımı süren Severnaya Verf tersanesindeki Provornyy (Agile) korvetinden, dev alevler ve kalın dumanların yükseldiği görüldü. Raporlara göre, savaş gemisi yangın tarafından neredeyse tamamen yok edildi.