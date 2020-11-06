İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili önemli bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin'in 2012'den bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve ocak ayının sonunda görevini bırakacağı ileri sürüldü.

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığıyla bağlantılı olduğu iddia edildi. Putin hakkında geçen yıllarda da Parkinson hastası olduğuna dair bazı spekülasyonlar yapılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan değerlendirmede Putin’in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olduğu ifade ediliyor.

Putin için yasa tasarısı hazırlandı

Rus medyası Russia Today (RT) hafta başında Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısı hazırlandığı yazdı. Tasarı "Rusya’da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının işareti" olarak yorumlandı.

DHA



