Bugün akşam saatlerinde açıklanması beklenen Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının detayları netleşiyor. The Guardian gazetesi, yaptırımların Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Hava Kuvvetleri ve Karadeniz Filosu komutanları ile 351 Duma milletvekilini hedef alacağını duyurdu.

Rusya lideri Vladimir Putin'in sağ kolu olan Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'ya karşı tüm askeri operasyonlardan sorumlu tutuldu. Putin'e en yakın isimlerden biri olan Anton Vaino da yine yaptırım listesinde. Vaino, neredeyse altı yıldır Kremlin'in idari sorumlusu.

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın fazlasıyla gündemde olan sözcüsü Maria Zaharova, Russia Today'in genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan gibi isimler de yaptırımlara maruz kalacak.

Jennifer Rankin'in haberine göre, eğer yaptırım paketi netleşirse Avrupa Birliği 23 kişinin hesaplarını donduracak ve seyahat yasağı getirecek.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu yönetimleri tanımayı kabul eden 351 Duma üyesi de yaptırım paketine girdi.

AB, Salı günü Putin'in Donbas'taki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasına ve asker göndermesine karşı bir dizi öneri açıklamıştı. Öneride, tanıma kararına dahil olan herkes - diplomatlar, Rusya parlamentosunda kararı destekleyen 351 milletvekili ile bunu öneren 11 kişinin hedef alınacağı belirtilmişti. Ancak Sergey Şoygu gibi üst düzey bir isim önerilerde yer almamıştı.

AB yaptırımlarının uygulanabilmesi için 27 AB üyesi ülkenin tamamı tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Ancak AB ülkeleri arasında, başta Macaristan olmak üzere, dış politika konusunda farklılıklar dikkat çekiyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, AB üyesi ülkelerdeki diğer mevkidaşlarıyla ek yaptırımları belirlemek için Cuma ve Cumartesi günü buluşacaklarını söyledi. Le Maire, "Çok açık olmak istiyorum. Vladimir Putin yasaları ihlal etmeye devam ederse, çok daha fazla cezalandırıcı yaptırımımız var" dedi.

Rus lider Putin'in uluslararası hukuku hiçe sayan tanıma kararına karşı ABD'den Japonya'ya, İngiltere'den Avustralya'ya birçok ülke yaptırımlar açıkladı. Yaptırım fırtınasının giderek büyümesi bekleniyor.