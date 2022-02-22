Putin'in tanıma kararına Zelenski'den jet yanıt: Hiçbir şey vermeyeceğiz
Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı alması ve Rus ordusunu Donbas bölgesine göndermesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den jet yanıt geldi. Zelenski, Ukrayna'nın sınırlarının olduğu şekilde kalacağını açıklayarak 'hiçbir şey vermeyeceğiz' dedi.
22 Şubat 2022, Salı 04:25 Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyayı sarsan kararları sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ulusa sesleniş konuşması yaptı. Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararının egemenlik ihlali olduğunu söyleyen Zelenski, Ukrayna'nın sınırlarının olduğu şekilde kalacağını açıkladı.
Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır. Rusya'nın kararı Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Putin'in açıklamaları, Rusya'nın Minsk Anlaşması'ndan tamamen çekildiği anlamına gelmektedir. Barış istiyoruz. Ortaklarımızdan net ve etkili destek adımları bekliyoruz. Siyasi ve diplomatik çözüm yolunun destekçisiyiz. Sınırlarımız iyi korunuyor, biz kendi toprağımızdayız. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyoruz, kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz.