Türkiye Pütürge Belediyesi ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak

Pütürge Belediyesi ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak

Türkiye

Pütürge Belediyesi ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak

Pütürge Belediyesi memur almak için ilan açtı. İlana göre ilk defa atanmış olmak kaydıyla 4 memur alınacak. İşte ilana başvuru şartları.

24 Ocak 2021, Pazar 20:02 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Pütürge Belediyesi ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak. Belediye verdiği ilanda, "Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, aşağıda belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır" dedi.

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Ayniyat Saymanı, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Tahsildar unvanlarına sahip olacak memurlar için başvurular 3 Mart ile 8 Mart tarihleri arasında yapılacak. Başvurular info@puturge.bel.tr e-posta adresine, şahsen ve iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacak.

İlan detayları için tıklayın.


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