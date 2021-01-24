Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Pütürge Belediyesi ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak. Belediye verdiği ilanda, "Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, aşağıda belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır" dedi.

Ayniyat Saymanı, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Tahsildar unvanlarına sahip olacak memurlar için başvurular 3 Mart ile 8 Mart tarihleri arasında yapılacak. Başvurular info@puturge.bel.tr e-posta adresine, şahsen ve iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacak.



