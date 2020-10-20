QNB Finansbank’ın girişim hızlandırma programı QNBEYOND’un ilk çalışmalarından biri olan ve 2019 yılında hayata geçen dijital asistan Q 3,5 milyon mobil şube müşterisinin hayatına yeni bir yön getirdi. Q, düzenli işlemleri zamanında hatırlatarak ve önemli konularda uyararak kullanıcıları, bankacılık işlemlerini takip etme zahmetinden kurtarıyor.

QNB Finansbank müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle bankacılık sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Bankamızın çatısı altında insanlara ve yaratıcı fikirlere değer katan, startup’larla el ele vererek fark yaratmaya odaklanan inovasyon laboratuvarımız QNBEYOND’un en önemli çıktılarından biri olan dijital bankacılık asistanı Q, kurulduğu 2019 yılından bu yana mobil şube müşterilerinin %80’ine hizmet verdi, hayatlarını kolaylaştırdı.

Q-finansal zeka hakkında bilgi veren QNBEYOND Genel Müdür Yardımcısı Derya Düner şunları söyledi; “Q’nun en büyük özelliği kullanıcılarını tanıyıp alışkanlıklarını öğrenmesi. Düzenli yapılan bankacılık işlemlerini sizin yerinize takip edip zamanı geldiğinde hatırlatıyor. Bu yönüyle Q, bankaların müşterileri ile iletişim şeklini kökünden değiştiriyor. Üstelik bunu sizinle konuşur gibi sohbet kolaylığında yapıyor. Sizi çok iyi tanıyan ve işinin ehli bir asistan gibi işlemlerinizi takip ediyor, önemli konularda sizi bilgilendiriyor, sorularınızı cevaplıyor. Fatura tutarındaki beklenmedik yükselişleri , kartınızdan çift çekilen tutarları ya da talimatınızın süresinin dolması gibi konuları fark ederek uyarıyor.”

Dünyada benzer örneklerine göre büyük fark yaratan Q- finansal zekâ her geçen gün kendini geliştirerek müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya tüm gücüyle devam ediyor.