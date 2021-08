Yayıncılığını Bethesda'nın, geliştiriciliğini ise id Software'in yaptığı 1996 yılında çıkış yapan Quake'in remaster sürümü PS4, Xbox One, Switch ve PC için çıktı. Ayrıca remaster dahil, ilk üç oyun, Xbox Game Pass üzerinden erişilebilir hale geldi.

Orijinal Quake, 4K ve geniş ekran çözünürlük desteği, geliştirilmiş modelleme, dinamik ve renkli ışıklandırma, anti-aliasing, alan derinliği, havaya sokan orijinal oyun müzikleri, Trent Reznor tarafından yapılmış oyun ana müziği ve daha fazlasıyla geliştirildi.

Quake ayrıca iki orijinal genişletme paketi, The Scourge of Armagon ve Dissolution of Eternity’ye ek olarak ödüllü MachineGames ekibi tarafından geliştirilen iki genişletme Dimension of the Past ve yepyeni Dimension of the Machine ile birlikte geliyor.