Qualcomm Apple savaşında son durum

Qualcomm , Çin’deki Fuzhou Mahkemesi’nin, şirketin iki patentli ürününün kullanıldığı iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus and iPhone X modellerinin ithalini ve satışını durdurulması yönündeki kararını açıkladı.

Apple’ın akıllı telefonlarında kullandığı Qualcomm patenli ürünler daha önce de SIPO ve Çin Patent Enstitüsü tarafından geçerli bulunmuştu.

Qualcommun Başkan Yardımcısı ve şirketin baş avukatı olan Don Rosenberg “Müşterilerimizle ilişkilerimize çok değer veriyoruz ve yardım için nadiren mahkemelere başvuruyoruz. Ama aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının korunmasına dair de değişmez bir inancımız var,” şeklinde açıklama yaptı.

“Apple karşılığını vermeyi reddederek, bizim fikri mülkiyetimizden faydalanmayı sürdürüyor. Bu mahkeme kararları Qualcommun muazzam patent portfoyünün önemli bir tasdikidir,” şeklinde konuştu.

