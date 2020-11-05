Onay, Qualcomm'un CEO'su Steven Mollenkopf'un 2020 mali yılı için şirketin performansını açıklarken geldi. Ancak Qualcomm'un lisans için başvurduğu ancak henüz onay verilmediği de doğrulandı.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Intel, AMD, Samsung Display ve Sony gibi şirketler, Huawei ile iş yapmaya devam etmek için Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden izin aldı.

Bu, şirkete getirilen kısıtlamalara rağmen işi ayakta tutması adına Huawei için bir gelişme.

Raporlara göre, 300'den fazla şirket, Huawei ile iş yapmaya devam etmek için ABD hükümetinden ihtiyaç duyulan özel bir lisans için başvuruda bulundu. Bunlardan yaklaşık üçte birine lisans verildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye tedarik edilen bileşenlere onay verme süreci 5G teknolojisi için kullanılmadığı sürece mümkün oluyor. Qualcomm dışında Samsung Electronics de onay bekliyor.

Qualcomm tarafından 2020 mali yılı için yayınlanan dördüncü çeyrek sonuçlarında, 5,93 milyar dolarlık tahmininin üzerinde 6,5 milyar dolar gelir bildirdi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 4,8 milyar dolarlık gelir bildirdi ve bu, bir önceki yıla göre % 35 artış kaydetti.