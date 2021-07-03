Qualcomm’un yeni şefi, şirketinin, geçen yıl M1 çipli dizüstü bilgisayarlarını piyasaya süren Apple ile nasıl rekabet edebilecekleri konusunda çalışmalara başladı.

Cristiano Amon, Reuters tarafından yayınlanan bir röportajda, işleri büyütmek istediklerini ifade etti. Qualcomm, birçok Android telefona güç sağlayan çipleri oluştursa da, şirket çekirdek planını çip tasarımcısı ARM’dan lisanslıyordu. Şimdiyse şirket kendi mobil çekirdeklerini tasarlıyor.

Ayrıca Amon, bu yıl, bazı Apple dizüstü bilgisayar çiplerinin tasarlanmasına yardımcı olan Nuvia'nın 1.4 milyar dolarlık satın alınmasına öncülük etti. Qualcom, gelecek yıl Nuvia tabanlı dizüstü bilgisayar çiplerini satmaya başlayacak. Nuvia, A7’den A12X’e kadar iOS çiplerinin baş tasarımcısı olan Gerard Williams tarafından kurulan kısa ömürlü bir girişimdi.

Amon, Qualcomm'un 5G bağlantısını dizüstü bilgisayarlara aktarmaya çalıştığı için, modemleri güçlü bir merkezi işlemci birimi veya CPU ile eşleştirdiğini de söyledi.

Qualcomm’un Apple’ın ARM’nin çekirdek tasarımı kullanılarak oluşturulan M1 çipiyle rekabet edebilmek için müşterilere sunmak amacıyla kendi şirket içi çip tasarımlarına ihtiyacı olduğunu söyleyen Amon, sözlerine şöyle devam etti: “Pille çalışan bir cihaz için lider performansa sahip olmamız gerekiyordu. Yıllardır ilişkimiz olan ARM, sonunda kendi yapabileceğimizden daha iyi bir CPU geliştirirse, o zaman her zaman ARM’den lisans alma seçeneğimiz var”

Son olarak Qualcomm yalnızca dizüstü bilgisayar pazarına odaklanmış durumda. Amon, şirketin veri merkezinde Nuvia’nın tasarımlarını lisanslamaya da istekli görünüyor.