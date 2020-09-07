Futbol Quaresma, Vitoria'ya transfer oldu

Quaresma, Vitoria'ya transfer oldu

Futbol

Quaresma, Vitoria'ya transfer oldu

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Vitoria, 36 yaşındaki Ricardo Quaresma'yı kadrosuna kattı.

07 Eylül 2020, Pazartesi 22:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e transfer oldu. Vitoria Kulübü'nden yapılan açıklamada, Quaresma ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Portekizli oyuncu, geçen sezon başında katıldığı Kasımpaşa'da 26 maçta bin 537 dakika süre alıp rakip fileleri 4 kez havalandırmıştı.

AA


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