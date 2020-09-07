Quaresma, Vitoria'ya transfer oldu
Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Vitoria, 36 yaşındaki Ricardo Quaresma'yı kadrosuna kattı.
07 Eylül 2020, Pazartesi 22:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e transfer oldu. Vitoria Kulübü'nden yapılan açıklamada, Quaresma ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Daha önce Beşiktaş forması da giyen Portekizli oyuncu, geçen sezon başında katıldığı Kasımpaşa'da 26 maçta bin 537 dakika süre alıp rakip fileleri 4 kez havalandırmıştı.
AA
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