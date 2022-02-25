Sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklama yapan Ricardo Quaresma, Vladimir Putin'e seslendi.

Quaresma, "Hayat, savaş çıkarmak ve özgürlükleri kısıtlamak için çok kısa. Ukrayna ve Rusya halkları barışı hak eden kardeş halklardır. Barış için dua ediyorum. Pandemiden sonra dünyanın ihtiyacı olan son şey bir savaş. Putin'i sağduyulu olmaya davet ediyorum" dedi.