Futbol Quaresma'dan savaş açıklaması! Putin'e böyle seslendi

Quaresma'dan savaş açıklaması! Putin'e böyle seslendi

Futbol

Quaresma'dan savaş açıklaması! Putin'e böyle seslendi

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili konuştu. Eski Beşiktaşlı yıldız, 'savaşa hayır' çağrısında bulundu ve Rusya lideri Vladimir Putin'e seslendi.

25 Şubat 2022, Cuma 11:47 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklama yapan Ricardo Quaresma, Vladimir Putin'e seslendi.

Quaresma, "Hayat, savaş çıkarmak ve özgürlükleri kısıtlamak için çok kısa. Ukrayna ve Rusya halkları barışı hak eden kardeş halklardır. Barış için dua ediyorum. Pandemiden sonra dünyanın ihtiyacı olan son şey bir savaş. Putin'i sağduyulu olmaya davet ediyorum" dedi.

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