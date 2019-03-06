Quaresma’nın değişen tarzı dikkat çekiciydi. Vücudundaki dövme sayısı artmış, saç ektirmişti. Pırlanta takıları yine dikkat çekti. Quaresma “İmajımı eşim Daphne yapıyor” dedi. Dövmelerinin sayısının 40’a çıktığını söyledi. “En değerlisi ensemdeki dövme” dedi.

En değer verdiği dövmenin anlamı şu: “O seni kanatlarıyla koruyacak, sen onların altında güvende olacaksın.”