Quaresma'nın dövme sayısı 40!

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma ile eşi Daphne önceki gün İstinyePark’taki Markalar Sokağı’nda alışveriş yaptı.

06 Mart 2019, Çarşamba 08:30
A A
Quaresma'nın dövme sayısı 40!

Quaresma’nın değişen tarzı dikkat çekiciydi. Vücudundaki dövme sayısı artmış, saç ektirmişti. Pırlanta takıları yine dikkat çekti. Quaresma “İmajımı eşim Daphne yapıyor” dedi. Dövmelerinin sayısının 40’a çıktığını söyledi. “En değerlisi ensemdeki dövme” dedi.

En değer verdiği dövmenin anlamı şu: “O seni kanatlarıyla koruyacak, sen onların altında güvende olacaksın.”

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.