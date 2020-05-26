Queen grubunun gitaristi Brian May kalp krizi geçirdiğini açıkladı

Kalça kaslarını yırttığı için hastaneye kaldırılan Queen grubunun gitaristi 72 yaşındaki Brian May, sosyal medyada yayınladığı bir videoda kalp krizi geçirdiğini ve açık kalp ameliyatı olduğunu açıkladı. Krizin 40 dakika sürdüğünü belirten ve “Ölüme çok yaklaştım” diyen May, üç damarının tıkandığını söyleyerek, “Tıkanan damarlar kalbime kan akışını engellemişti” dedi.

May, sosyal medya hesabında, insanların uydurduğu haberler ve hikayelerin ardından “ne olduğu hakkında gerçeği açıklamak” istediğini vurgulayarak, “Sağlıklı bir adam olduğumu sanıyordum… Zinde kaldım… Ağrılı kalçamın tüm destanının ortasında küçük bir kalp krizi geçirdim” dedi. Sanatçı geçirdiği ameliyatla üç stent takıldığını da paylaşımında duyurarak, kriz anında yaşadığı acıyı, “Sırtıma matkap sokuluyor gibiydi” diye anlattı.









Müzisyen, “Yetenekli ve doğru kişiler tarafından inanılmaz bir operasyon geçirdim ve onlara kalbimin her yeriyle teşekkür ediyorum. Ölebilirdim. Neyse ki ölmedim ve hayata döndüm” dedi.

Freddie Mercury ve davulcu Roger Taylor ile birlikte Queen grubunun kurucusu olan May, gitar çalarken pena yerine 5 peni kullanmasıyla tanınıyor.