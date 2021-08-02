Kültür & Sanat Quentin Tarantino, Rambo filmi çekmek istiyor

Quentin Tarantino, Rambo filmi çekmek istiyor

Kültür & Sanat

Quentin Tarantino, Rambo filmi çekmek istiyor

Yönetmen ve yazar Quentin Tarantino, Adam Driver'ın Rambo rolünde yer alacağı İlk Kan'ın (First Blood) yeni bir versiyonunu çekmek isteyebileceğini söyledi.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
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The Big Picture isimli podcast'e katılan Quentin Tarantino bugün değerli olabileceğine inandığı projeler hakkında konuştu. Ünlü yönetmen bu bağlamda romana daha sadık kalarak farklı bir İlk Kan filmi çekmek isteyebileceğini belirtti. Independent Türkçe'nin haberine göre Tarantino "İyi olacağını düşündüğüm iyi bir film çekmek isteseydim, David Morrell'in First Blood'ını alır ve çekerdim. Kurt Russell şerifi oynardı Adam Driver da Rambo'yu canlandırırdı. Her okuduğumda David Morrell'in romanındaki diyalog çok fantastik geliyor. Çok güzel olurdu. Fakat şimdi daha fazlasını yapmak istiyorum. Ama mesele iyi film çekmekse kitap orada" diye konuştu.

Quentin Tarantino programda Bir Zamanlar… Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filminden uyarladığı romanını da tanıttı. Ridley Scott'ın yeni Gucci filminde başrollerden birini üstlenen Adam Driver, Hollywood'un son dönemdeki gözde isimleri arasında yer alıyor.

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