Kültür & Sanat Quentin Tarantino son filmi hakkında konuştu

Quentin Tarantino son filmi hakkında konuştu

Kültür & Sanat

Quentin Tarantino son filmi hakkında konuştu

Her fırsatta 10'uncu filmden sonra sinemayı bırakacağını söyleyen Oscar Ödüllü Quentin Tarantino, erken emeklilik planlarını yineledi. 58 yaşındaki yönetmen son filminin Reservoir Dogs'un (Rezervuar Köpekleri) yeni uyarlaması olabileceğini açıkladı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 14:18 Son Güncelleme:
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ABD'li yönetmen Quentin Tarantino çekeceği onuncu filmin son filmi olacağını yineledi ve Reservoir Dogs'un yeniden çevrimini yapmayı düşündüğünü söyledi. Beyazperde'nin haberine göre; Oscar ödüllü yazar-yönetmen, Bill Maher'in programına konuk oldu ve kariyer sonlandırma planlarında bir değişiklik olmadığını açıkladı. Maher ise Tarantino'ya bunu yapabileceğine inanmadığını söyledi. Tarantino, sinema tarihine dayanarak kariyerini bitirme zamanının geldiğini bildiği yaşta ve noktada olduğunu söyledi.

'NE HARİKA BİR SON OLURDU'

58 yaşındaki yönetmen; "Don Siegel, 1979'da Escape from Alcatraz'la kariyerini bırakmış olsaydı, ne harika bir son olurdu! Hiçbir düşüş göstermezdi ama iki film daha yaptı ve bunlar Rough Cut (1980) ve Jinxed! (1982) oldu" dedi.

HBO sunucusu Bill Maher ise Clint Eastwood'un ilerleyen yaşına rağmen devam eden ödüllü çalışmalarına atıfta bulunarak, yönetmeninin kariyer kararını diğer yönetmenlere dayanarak yapmasının yanlış olduğunu savundu. Tarantino, Eastwood'un bu konuda bir istisna olduğunu kabul etti.

Tarantino, "Aslında son filmim olarak Reservoir Dogs'un yeniden çevrimini yapmayı düşündüm. Bunu büyük ihtimalle yapmayacağım ama değerlendirdim" dedi.


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