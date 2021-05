Ucuz Roman (Pulp Fiction), Zincirsiz (Django Unchained), Kill Bill, Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs) gibi pek çok kült filme imza atan 58 yaşındaki yönetmen en son Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time In Hollywood) filmiyle isminden söz ettirmişti. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino gibi yıldız isimlerin yer aldığı film vizyona girdiği 2019'da önemli bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.





Tarantino'nun listesinde Martin Scorsese'den David Fincher'a, Paule Thomas Anderson'dan Bong Joon-ho'ya ünlü yönetmenlerin filmleri de yer alıyor.

IndieWire'ın haberine göre yönetmenin izlemeyi önerdiği 35 film şu şekilde:

İyi, Kötü ve Çirkin (Il buono, il brutto, il cattivo) (1966)

Abbott and Costello Meet Frankenstein (1948)

Dunkirk (2017)

I Tre volti della paura (1963)

Koyu Kırmızı (Profondo Rosso) (1975)

Sosyal Ağ (The Social Network) (2010)

Easy Rider (1969)

Kıyamet (Apocalypse Now) (1979)

Ölüm Provası (Audition) (1999)

The Bad News Bears (1976)

Ölüm Oyunu (Battle Royale) (2000)

Ateşli Geceler (Boogie Nights) (1997)

Carrie: Günah Tohumu (Carrie) (2013)

Genç ve Heyecanlı (Dazed and Confused) (1993)

Dogville (2003)

Boşluk (Enter the Void) (2009)

Dövüş Kulübü (Fight Club) (1999)

Frances Ha (2012)

Büyük Firar (The Great Escape) (1963)

The Host (2006)

Cuma Kızı (His Girl Friday) (1940)

Denizin Dişleri (Jaws) (1975)

Mad Max: Fury Road (2015)

The Matrix (1999)

Cinayet Günlüğü (Salinui chueok) (2003)

Ging chaat goo si III: Chiu kupging chaat (1992)

Zombilerin Şafağı (Shaun of the Dead) (2004)

İçinde Yaşadığım Deri (La piel que habito) (2011)

Sorcerer (1977)

Hız Tuzağı (Speed) (1994)

Taksi Şoförü (Taxi Driver) (1976)

Team America: World Police (2004)

Kan Dökülecek (There Will Be Blood) (2007)

Oyuncak Hikayesi 3 (Toy Story 3) (2010)

Ölümsüz (Unbreakable) (2000)