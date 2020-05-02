Quibi, üç orijinal yapımını YouTube üzerinden ücretsiz yayınladı

Sadece mobil cihazlarda çalışan yeni dijital platform Quibi, farklı türlerde 50 orijinal yapımla kısa süre önce yayın hayatına başladı. Quibi yapımları, 10 dakikayı aşmayan bölümler halinde yayınlanıyor. Platform şimdiyse Most Dangerous Game, The Stranger ve Dummy adlı yapımlarının ilk bölümünü YouTube üzerinden ücretsiz yayınladı.

Her bir bölüm, hem yatay hem de dikey formda izleyici beğenisine sunuldu. Bu sayede içeriğin telefon ekranını kaplamasını isteyen kullanıcıların, istedikleri anda 2 mod arasında geçiş yapabilmesi mümkün hale getirildi.

YouTube’tan yayınlanan içerikler, farklı linklerle hem dikey form hem de yatay formda yayınlanmış olsa da YouTube’un doğası gereği, izleme sırasında Quibi uygulamasında olduğu gibi iki format arasında hızlıca geçiş yapılamıyor.

Quibi’nin bu hamlesinin, platformun izleyicileri için sunduğu 90 günlük deneme süresinin sona ermesinden hemen sonra gelmesi ise dikkat çekti.