Quick Sigorta Motobike İstanbul’a damga vurdu

20-23 şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, ilk gün itibariyle binlerce motosiklet tutkununun akınına uğradı. Dev organizasyonda, aynı zamanda Motobike Academy çatısı altında çeşitli atölye çalışmaları; seminerler ve heyecan uyandıran etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında motosiklet eğitimleri, motosiklet influencer’ları ile söyleşiler, motosiklet sporcularıyla sohbetler gerçekleşti.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da 219 numaralı stantta yer alan Quick Sigorta standını ziyaret ederek fuar heyecanına ortak oldu. Stantta motosiklet tutkunlarının ilgiyle takip ettiği sürprizler de yer aldı. Yeni rotalar ve ilginç yol hikayeleriyle dolu #QuickRoutes projesi de bunlardan birisiydi.

Motobike İstanbul, geçen yıl 100 bin ziyaretçi ve 260 katılımcıyı ağırlamıştı. Bu yıl ise fuarın ziyaretçi sayısı 100 bini geçti.



