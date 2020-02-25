Quick Sigorta Motobike İstanbul’a damga vurdu
Messe Frankfurt İstanbul’un sektörün önde gelen dernekleri MOTED ve MOTODER’in desteğiyle organize edilen Motobike İstanbul 2020’de; Quick Sigorta bu yıl da geleneği bozmadı ve fuarın sigorta sponsorluğunu üstlendi 24 ülkeden 250’nin üzerinde yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuar, yeni sezonun modellerini ilk kez görücüye çıkardı. Ayrıca fuar bu yıl, her ziyaretçi ve katılımcı adına dikilecek fidanlarla Türkiye’nin ilk “sıfır karbon” fuarı olarak da tarihe geçti.
25 Şubat 2020, Salı 10:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
20-23 şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, ilk gün itibariyle binlerce motosiklet tutkununun akınına uğradı. Dev organizasyonda, aynı zamanda Motobike Academy çatısı altında çeşitli atölye çalışmaları; seminerler ve heyecan uyandıran etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında motosiklet eğitimleri, motosiklet influencer’ları ile söyleşiler, motosiklet sporcularıyla sohbetler gerçekleşti.
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da 219 numaralı stantta yer alan Quick Sigorta standını ziyaret ederek fuar heyecanına ortak oldu. Stantta motosiklet tutkunlarının ilgiyle takip ettiği sürprizler de yer aldı. Yeni rotalar ve ilginç yol hikayeleriyle dolu #QuickRoutes projesi de bunlardan birisiydi.
Motobike İstanbul, geçen yıl 100 bin ziyaretçi ve 260 katılımcıyı ağırlamıştı. Bu yıl ise fuarın ziyaretçi sayısı 100 bini geçti.