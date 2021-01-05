Quick Sigorta ‘Online Kefalet Sigortası’ ile ‘Altın Ödül’ aldı

Jüri üyeleri arasında Mapfre Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Somer Özelgin; HSBC Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sönmez; Paynet CEO’su Serkan Çelik, Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı, BloombergHT Editörü Sefer Yüksel, Canpolat Legal Kurucu Ortağı Av. Yaşar K. Canpolat, PSM Yayın Danışmanı Abdullah Çetin’in yer aldığı PSM Awards bu sene rekor başvuru aldı. Değerlendirmeler sonucunda Quick Sigorta ‘%100 Online Kefalet Sigortası’ uygulaması İnovatif Ürünler kategorinde Altın Ödülü almaya hak kazandı. Quick Sigorta, geçen yıl düzenlenen yarışmada da QKimlik ürünü ile yine en inovatif Altın PSM ödülünü almıştı.

Uçtan uca online bir deneyim

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bu ödülün kendileri için ayrı bir öneminin olduğunu belirterek; “Kefalet Sigortası konusunda piyasa lideri olmamız ve bu önemli ürün için geliştirdiğimiz online başvuru siteminin bu önemli yarışmada Altın Ödül alması bizim için büyük bir övünç kaynağı. Yıllardır teminat mektubu veren bankalar da bile online ve hızlı bir süreç mevcut değildi. Başvuru ve değerlendirme aşamasında tüm süreç manuel olarak yönetiliyor ve fiziki olarak müşterinin banka şubesine gitmesi gerekiyordu. Quick Sigorta’da tüm bu zorluklara çözüm üreterek; teknolojiyi kullanarak uçtan uca online bir deneyim sunan Kefalet Sigortası ürününü yarattık. Ürün ile iş dünyasına ödemli bir destek verirken bu ürünü uçtan uca dijital ortamda sunarak ürünümüze ulaşımı son derece kolay hale getirdik” dedi.







