Quick Sigorta’dan #HayattaKal şarkısı

Reklam filminde kullanılan “Hayatta Kal” şarkısının sahibi olan Anıl Selvi’nin Quick Sigorta Kayseri Acentesi Mehmet Selvi’nin oğlu olduğunu belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar; “İçinden geçtiğimiz zor günlerde acentelerimize ve topluma onların duygularını paylaştığımızı, evde kalarak hayata bağlanmaları mesajını vermek istedik. Bunu bir acentemizin oğlunun çalışması ile yapmış olmak bizim için ayrıca önemliydi” dedi.

Acentelerimiz online satış kanalımızı kullanıyor

“Acentelerimizin ve tüm sigortalılarımızın sağlığını düşünerek 2 hafta önce devreye aldığımız ‘Evdeyiz Hizmetinizdeyiz’ çalışmamızın vurgusunu da bu filmde yapıyoruz” diye konuşan Yaşar; şunları söyledi: “Sigortalılarımız ve acentelerimiz evlerinden çıkmadan, www.quicksigorta.com adresi üzerinden poliçelerini alabilir; acentelerimiz ile iletişime geçebilir. Tüm acentelerin sosyal medya hesaplarından gerçekleşen online satışlarımız; acentelerimizin satışı olarak gerçekleşiyor. Kısacası bu sadece bizim online satış kanalımız değil acentelerimizin satış kanalı oldu aslında. 2150 acentemiz artık bir online satış kanalına sahip.”



