Bünyesinde Quick Sigorta’yı bulunduran Maher Yatırım Holding’in Turklan d Sigorta’yı satın almasına Rekabet Kurumu’ndan da onay çıktı. Turkland Sigorta ile Quick Sigorta’nın da sahibi olduğu Maher Yatırım Holding, 2018 yılı başında satın alma görüşmelerine başlamış ve taraflar anlaşma sağlamıştı. Anlaşmanın ardından hukuki ve idari süreç yürürlüğe girmişti. Geçen hafta Rekabet Kurumu, Turkland Sigorta hisselerinin, Maher Yatırım Holding tarafından devralınmasını onayladı. Rekabet Kurumu izninin alınmasıyla ve ardından Hazine Müsteşarlığı süreçlerinin sonuçlanmasıyla birlikte Turkland Sigorta’nın, Maher Holding bünyesinde faaliyetine devam etmesi bekleniyor.