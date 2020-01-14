Barcelona, herkesi şaşırtan bir karar vererek Quique Setien'i yeni teknik direktörü olarak takımın başına getirdi. Son olarak Real Betis'te çalışan 61 yaşındaki teknik adam, 1 senedir kulüpsüzdü.

Setien, daha önce 2016 yılında Twitter hesabında şu paylaşımı yapmıştı, "Futbolun daha iyi oynanabileceğini hissetmiştim ancak Johan (Cruyff) bize bunu gösterene kadar farkına varamadım"

Quique Setien, topa sahip olmayı ve pas oyununu seven bir teknik direktör. 'Cruyffista' olarak adlandıran ve Barca'nın temellerini bunun üzerine kurduğu oyun stilini daha önce Las Palmas ve Real Betis'te imkanlar elverdikçe yapmaya çalışmıştı.

Şimdi ise bunu dünya devi Barcelona'da deneyecek.

Yönetimin ve taraftarın ondan beklediği, Ernesto Valverde'nin yapamadığını yapıp takıma Guardiola ve Riijkard dönemindeki gibi baskın bir oyun oynatması. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ise en büyük hedef.

Kariyerinin en büyük şansını 61 yaşında yakalayan Setien, bakalım bunu nasıl kullanacak?

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