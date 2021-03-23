İşlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu 07 HAM 27 plakalı motosikleti, pazar gecesi otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası Besat Doğan, hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat Doğan ise kaçtı.





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CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, aynı gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 2 çocuk annesi Rabia Doğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.

'RAHAT GEZDİRMEM'

Olay sonrası kaçan Besat Doğan polisin çalışmasıyla dün öğle saatlerinde Hacet Mahallesi, Alaiye Caddesi'nde saldırıda kullandığı tabancayla birlikte saklandığı evde yakalandı. Besat Doğan polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşlarının, "Adamsın adam, adamın kralısın" dediği Besat Doğan ise, "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" cevabını verdi.

KOVALAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada Besat Doğan'ın eşi ve H.B.'yi takip ettiği sırada yaşanan kovalamaca anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Takip sırasında Rabia Doğan ve H.B.'nin bir akaryakıt istasyonunda durduğu sırada peşlerinden gelen Besat Doğan'ın H.B.'yi araçlar arasında kovaladığı ve tabanca doğrulttuğu anlar yer aldı.







