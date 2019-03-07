Rabia Tunçbilek kimdir? Kaç yaşında?

Sözü Esin İris’e müziği ve düzenlemesi Volga Tamöz’e ait olan şarkının klibini ise Emrah Özbilen çekti. Klip çekimleri esnasında ilginç bir sahneye imzasını atan Tunçbilek, sahnede boyalar eşliğinde kendine özgü bir konsept yarattı.

Renkli tarzı dolayısıyla “Gökkuşağı Kızı” lakabıyla bilinen Rabia Tunçbilek, sahnede renklerle bütünleşti.

Sosyal medyadan paylaştığı klip kareleriyle hayranlarında merak uyandıran güzel şarkıcı, klibiyle ilgili sosyal medyada birçok yorum aldı.

RABİA TUNÇBİLEK KİMDİR?

Rabia Tunçbilek, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Rabia Tunçbilek, 12 yaşından bu yana ilgilendiği müziğe kendisini adamış ve bu alanda profesyonel olarak ilerlemek için 5 yıl boyunca şan ve solfej eğitimi almıştır.