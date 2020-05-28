Ekonomi Rachad Ghandour: Bu ekonomik savaşı Türkiye başarıyla atlacak

Rachad Ghandour: Bu ekonomik savaşı Türkiye başarıyla atlacak

Ekonomi

Rachad Ghandour: Bu ekonomik savaşı Türkiye başarıyla atlacak

İnşaat, ulaşım, gemi ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren Katar merkezli Al-Hodaifi Rocks Genel Müdürü Rachad Ghandour, önemli ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

28 Mayıs 2020, Perşembe 22:52 Son Güncelleme:
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Bir süredir yatırımlarını Türkiye'ye yapmayı tercih eden Lübnanlı iş adamı Rachad Ghandour, corona virüs sebebiyle ekonomik olarak en az etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını öngördüğünü belirterek; “Türkiye gerçekten güçlü ekonomisiyle Avrupa ve Ortadoğu (EMEA) bölgesinde ekonomik olarak önemli bir güce sahip.” açıklamasında bulundu.

2020-2021 yılları arasında Türkiye'ye büyük hacimli ve yüksek istihdam sağlayacakları yatırımlar yapmaya hazırlandığını belirten Ghandour; "Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere, bu ekonomik savaşı Türkiye başarıyla atlacak. Buraya yaptığımız yatırımlar ise her zaman daha çok değer kazanacak." ifadelerini kullandı.

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