Rachad Ghandour: Bu ekonomik savaşı Türkiye başarıyla atlacak

Bir süredir yatırımlarını Türkiye'ye yapmayı tercih eden Lübnanlı iş adamı Rachad Ghandour, corona virüs sebebiyle ekonomik olarak en az etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını öngördüğünü belirterek; “Türkiye gerçekten güçlü ekonomisiyle Avrupa ve Ortadoğu (EMEA) bölgesinde ekonomik olarak önemli bir güce sahip.” açıklamasında bulundu.

2020-2021 yılları arasında Türkiye'ye büyük hacimli ve yüksek istihdam sağlayacakları yatırımlar yapmaya hazırlandığını belirten Ghandour; "Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere, bu ekonomik savaşı Türkiye başarıyla atlacak. Buraya yaptığımız yatırımlar ise her zaman daha çok değer kazanacak." ifadelerini kullandı.