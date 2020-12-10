Rachad Ghandour: Yeni ekonomi politikası meyvelerini verecek

Türkiye'nin büyüme ve istikrarı önceleyen yeni ekonomi politikasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Ghandour, “Salgın sebebiyle dünya ekonomisi bir kriz içerisine girdi. Ancak Türkiye'nin gelecek dönem için belirlediği yeni ekonomi politikası inanıyorum ki meyvelerini verecek. Uygulanacak yeni teşviklerle birlikte Türkiye'ye ciddi bir yabancı sermaye girişi olacaktır. Türk ekonomisi hali hazırda az riskli ve yüksek güvenli durumda.” ifadelerini kullandı.

Türkiye stratejik bir konumda

Ülkelerin tedarik zincirinde alternatifler oluşturmak zorunda olduğunu kaydeden Ghandour, “Özellikle salgın sonrasında Avrupa ülkelerinin alternatif tedarik zincirleri oluşturacağını düşünüyorum. Salgın bizlere tedarik zincirinde tek bir ülkeye bağımlı kalmamak gerektiğini gösterdi. Türkiye, stratejik konumu, rekabetçi iş gücü ve gelişmiş sanayisiyle Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli tedarikçilerinden biri olacaktır.” dedi.

İHA