Rachel Araz davetten kazandı sanata yatırdı
Dünyaca ünlü moda ve kozmetik markalarının davetlerine katılıp Instagram’da paylaşım yapan moda blogger’ı Rachel Araz, sosyetik partilerin de gözdesi
Müge Dağıstanlı/ POSTA
İkinci bebeğine 7 aylık hamile olan Rachel Araz’a bir saatlik davete katılması için 80 bin TL’ye yakın ücretler teklif ediliyormuş.
Refik Anadol’un bir eserini satın almış
Rachel Araz sosyal medyadan ve davetlerden kazandığı parayı sanata yatırıyormuş. En son Amerika’da yaşayan, Los Angeles Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan tasarımcı Refik Anadol’un bir eserini satın almış.
Haberin fotoğrafları için tıklayınRachel Araz 5 aylık hamile