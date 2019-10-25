Rachel Araz davetten kazandı sanata yatırdı

Müge Dağıstanlı/ POSTA

İkinci bebeğine 7 aylık hamile olan Rachel Araz’a bir saatlik davete katılması için 80 bin TL’ye yakın ücretler teklif ediliyormuş.

Refik Anadol’un bir eserini satın almış

Rachel Araz sosyal medyadan ve davetlerden kazandığı parayı sanata yatırıyormuş. En son Amerika’da yaşayan, Los Angeles Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan tasarımcı Refik Anadol’un bir eserini satın almış.





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