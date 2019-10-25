Rachel Araz davetten kazandı sanata yatırdı

Dünyaca ünlü moda ve kozmetik markalarının davetlerine katılıp Instagram’da paylaşım yapan moda blogger’ı Rachel Araz, sosyetik partilerin de gözdesi

25 Ekim 2019, Cuma 09:45
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Rachel Araz davetten kazandı sanata yatırdı

Müge Dağıstanlı/ POSTA

İkinci bebeğine 7 aylık hamile olan Rachel Araz’a bir saatlik davete katılması için 80 bin TL’ye yakın ücretler teklif ediliyormuş.

Refik Anadol’un bir eserini satın almış

Rachel Araz sosyal medyadan ve davetlerden kazandığı parayı sanata yatırıyormuş. En son Amerika’da yaşayan, Los Angeles Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan tasarımcı Refik Anadol’un bir eserini satın almış.


Haberin fotoğrafları için tıklayınRachel Araz 5 aylık hamile

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