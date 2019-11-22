Rachel Araz şalgam aşeriyor

Rachel Araz, Burcu Esmersoy’un eski nişanlısı, Santa Farma İlaç Sanayi’nin patronu Sami Kiresepi ile Aralık 2016’da evlenmişti. 13 Nisan 2018’te kızı Galia’yı doğurmuştu. Şimdi ikinci çocuğunu bekliyor. Bu kez oğlu olacak.

8 ayda sadece 8 kilo aldı

Hamileliğinin 8’inci ayında ve sadece 8 kilo aldı. Kilo almak gibi bir korkusu olmadığını, spor yaptığını belirten Rachel Araz en çok şalgam suyu ve kumpire aşerdiğini söyledi.

***Rachel Araz’ın “Kocalık” dediği Sami Kiresepi eşinin üzerine titriyor.

Halil Kalmuk/ POSTA