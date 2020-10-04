Futbol Rachid Ghezzal, Beşiktaş yolunda

Rachid Ghezzal, Beşiktaş yolunda

Futbol

Rachid Ghezzal, Beşiktaş yolunda

Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal atağı. Siyahlı beyazlılar transferin bitmesine bir günden az kala bir transferi daha bitirmek üzere.

04 Ekim 2020, Pazar 23:54 Son Güncelleme:
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Siyah beyazlılar, İngiliz ekibi Leicester City'de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Rachid Ghezzal'ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.


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