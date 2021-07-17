Futbol Rachid Ghezzal bilmecesi! Leicester City'nin kampına katıldı

Rachid Ghezzal bilmecesi! Leicester City'nin kampına katıldı

Futbol

Rachid Ghezzal bilmecesi! Leicester City'nin kampına katıldı

Beşiktaş'ın sezonu iki kupayla kapatmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Rachid Ghezzal, takımı Leicester City'le antrenmana çıktı.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 01:35 Son Güncelleme:
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Transferi yılan hikayesine dönen ve hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Cezayirli yıldız henüz kararını vermiş değil.

Beşiktaş'tan geçen sezon 1.8 milyon Euro ücret alan ve siyah beyazlıların yeni sözleşme için 3.2 milyon Euro önerdiği Ghezzal, bu rakamı kabul etmezken bir yandan da Galatasaray'la görüşüyor.

Premier Lig ekibi Leicester City'le 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ghezzal'in bugün İngiliz ekibinin kampına katıldığı belirtildi.

29 yaşındaki futbolcu, transferinin nihayete ermemesi üzerine Leicester City'le ile bu sezonki ilk antrenmanına çıkarken transfer düğümünün ilerleyen günlerde çözülmesi bekleniyor.

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